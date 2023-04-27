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Министр образования рассказал, будут ли работать в белгородских школах летние лагеря

27 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Во время прямого эфира Андрей Милёхин сообщил о возможном открытии пришкольных лагерей, всё будет зависеть от обстановки в регионе.
Сюжет
Школы

Министра образования Андрея Милёхина спросили, будут ли работать в регионе пришкольные лагеря и как организована подготовка к их открытию: «В одном из обращений сказали, что летних лагерей не будет, но школа готовится, учителям поручено провести опрос среди родителей. Учиться очно нельзя — это небезопасно, а в лагерь ходить можно? Тогда каким образом идёт подготовка лагерей в школах?».

Милёхин сообщил, что запрос от родителей на работу пришкольных лагерей достаточно большой.

Хочу ещё раз напомнить, что дистанционное обучение введено с одной целью — минимизировать численность людей, единовременно пребывающих в образовательном учреждении. Мы готовимся ко всем вариантам. В том числе и к тому варианту, когда пришкольные лагеря смогут принять, может и не в самом полном объёме, детей. Министерство образования готовит проработку возможного открытия пришкольных лагерей.
Андрей Милёхин

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино школьные лагеря открыть не смогут, а в Белгороде такая возможность реальна.

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#Алина Харина#Школьный лагерь#Общество#Школы#Белгородская область#Андрей Милёхин
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