Министр образования рассказал, будут ли работать в белгородских школах летние лагеря

Министра образования Андрея Милёхина спросили, будут ли работать в регионе пришкольные лагеря и как организована подготовка к их открытию: «В одном из обращений сказали, что летних лагерей не будет, но школа готовится, учителям поручено провести опрос среди родителей. Учиться очно нельзя — это небезопасно, а в лагерь ходить можно? Тогда каким образом идёт подготовка лагерей в школах?».