Белгородские родители просят организовать пункты сдачи ЕГЭ в школах приграничья

Во время прямого эфира министра образования Белгородской области Андрея Милёхина попросили рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в своих школах: «В тех районах, где достаточно спокойно, дайте возможность детям сдать ЕГЭ в родных школах. Зачем их вести за 100 км сдавать предметы, тем более предметы они сдают малыми группами».