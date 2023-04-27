Белгородские родители просят организовать пункты сдачи ЕГЭ в школах приграничья

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Во время прямого эфира министра образования Белгородской области Андрея Милёхина попросили рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в своих школах: «В тех районах, где достаточно спокойно, дайте возможность детям сдать ЕГЭ в родных школах. Зачем их вести за 100 км сдавать предметы, тем более предметы они сдают малыми группами».
Андрей Милёхин сообщил, что всё будет зависеть от обстановки, вопрос рассмотрят на заседании оперативного штаба.
Абсолютно с вами согласен. Но не понимаю формулировки «достаточно спокойно». Мы, к сожалению, с вами являемся свидетелями того, как достаточно спокойная ситуация может обернуться в другую сторону. Но даю слово, что этот сигнал и посыл услышали, при сдаче ЕГЭ учтём возможность минимального передвижения до пункта сдачи экзаменов. Понимаем, что утренние переезды в волнительный день могут забирать много сил. Решение определим на заседании оперативного штаба.
Андрей Милёхин
Напомним, что в Белгородской области заработает прямая линия по вопроса сдачи ЕГЭ.