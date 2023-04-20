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Взрывом в Белгороде повредило несколько квартир

20 апреля 2023, 20:27
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Ситуацию с происшествием прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов, который находится на месте ЧП. Он обходит пострадавшие квартиры и предлагает людям покинуть повреждённый дом.

В результате взрыва вечером 20 апреля на перекрёстке Ватутина — Губкина образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Взрывной волной повалило линии электропередачи, повреждены несколько автомобилей и квартир в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина.

Фотографиями разрушенных жилищ поделился градоначальник. По его данным, пострадавших нет, жителям повреждённого дома предлагают покинуть квартиры и временно переехать в гостиницу.

Все оперативные службы находятся на месте.

Ранее ситуацию со взрывом прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, взрывной волной в доме повредило остекление окон и балконов.

Мы пообщались с жительницей одного из домов на проспекте Ватутина. Она рассказала, что пережила в момент взрыва.

Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
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#Алина Харина#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Происшествия#Взрыв#Воронка#Прилёты#Чп
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