Взрывом в Белгороде повредило несколько квартир

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 22:26
Updated Сегодня, 22:26
В результате взрыва вечером 20 апреля на перекрёстке Ватутина — Губкина образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Взрывной волной повалило линии электропередачи, повреждены несколько автомобилей и квартир в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина.
Фотографиями разрушенных жилищ поделился градоначальник. По его данным, пострадавших нет, жителям повреждённого дома предлагают покинуть квартиры и временно переехать в гостиницу.
Все оперативные службы находятся на месте.
Ранее ситуацию со взрывом прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, взрывной волной в доме повредило остекление окон и балконов.
Мы пообщались с жительницей одного из домов на проспекте Ватутина. Она рассказала, что пережила в момент взрыва.