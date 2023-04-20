«Трухануло знатно!»: белгородцы рассказали подробности взрыва

Белгородцы рассказали подробности взрыва на Харьковской горе

Жительница проспекта Ватутина поделилась с Бел.Ру о том, как она пережила взрыв, находясь совсем рядом с ним. На дороге образовалась 20-метровая воронка. Предварительно, никто не пострадал.

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