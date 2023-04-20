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«Трухануло знатно!»: белгородцы рассказали подробности взрыва

20 апреля 2023, 20:15
Фото: соцсети Валентина Демидова

Белгородцы рассказали подробности взрыва на Харьковской горе

Жительница проспекта Ватутина поделилась с Бел.Ру о том, как она пережила взрыв, находясь совсем рядом с ним. На дороге образовалась 20-метровая воронка. Предварительно, никто не пострадал.

Поздним вечером 20 апреля в районе проспекта Ватутина произошёл взрыв, после чего на перекрёстке образовалась большая воронка — радиусом в 20 метров. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Но повреждения есть.

Местная жительница рассказала журналистам Бел.Ру, как всё произошло и что она испытала в этот момент.

Трухануло знатно! Был ужасный звук свиста — его ни с чем не сравнить. Это самое страшное, что я слышала за время СВО. Шатало дом так, что не могу передать словами. Но всё произошло быстро, буквально за 10 секунд.
белгородка, проживающая на проспекте Ватутина

На месте работают все оперативные службы. Военные оцепили территорию, никого не подпускают.

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#Алина Харина#Происшествия#Эксклюзив#Белгород#Разрушения#Взрыв#Воронка
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