В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Вечером 20 апреля в Белгороде произошло ЧП. На перекрёстке Губкина и Ватутина после взрыва образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Предварительно, никто не пострадал. Тем не менее, повреждения существенные. Пострадали многоквартирный дом, автомобили, столбы линии электропередачи.
Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы уже на месте. Остальная информация появится позже.