В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошло ЧП. На перекрёстке Губкина и Ватутина после взрыва образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Предварительно, никто не пострадал. Тем не менее, повреждения существенные. Пострадали многоквартирный дом, автомобили, столбы линии электропередачи.