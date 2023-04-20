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В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка

20 апреля 2023, 19:46
Фото: Bel.ru
Повреждения зафиксировали в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошло ЧП. На перекрёстке Губкина и Ватутина после взрыва образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Предварительно, никто не пострадал. Тем не менее, повреждения существенные. Пострадали многоквартирный дом, автомобили, столбы линии электропередачи.

Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы уже на месте. Остальная информация появится позже.

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#Алина Харина#Происшествия#Разрушения#Чп#Воронка#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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