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Военные не подпускают жителей Белгорода к месту взрыва

20 апреля 2023, 20:02
Фото: Bel.ru
Поздно вечером 20 апреля на проспекте Ватутина в Белгороде после прилёта образовалась огромная 20-метровая воронка. Место происшествия оцеплено, к нему никого не подпускают. За происходящим следят сотрудники «Бел.Ру».

Место взрыва на проспекте Ватутина оцеплено, к ограждению никого не подпускают.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате ЧП на перекрёстке образовалась воронка радиусом 20 метров, взрывной волной повалило линии электропередачи, выбило окно в ближайших многоэтажных домах.

На месте работают все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас место взрыва выглядит страшно: развороченный асфальт, куски газона на тротуаре и множество журналистов.

Видео: Bel.ru
В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка
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#Алина Харина#Происшествия#Белгород#Эксклюзив#Разрушения#Взрыв#Воронка#Видео
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