Военные не подпускают жителей Белгорода к месту взрыва

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Место взрыва на проспекте Ватутина оцеплено, к ограждению никого не подпускают.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате ЧП на перекрёстке образовалась воронка радиусом 20 метров, взрывной волной повалило линии электропередачи, выбило окно в ближайших многоэтажных домах.
На месте работают все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас место взрыва выглядит страшно: развороченный асфальт, куски газона на тротуаре и множество журналистов.