Военные не подпускают жителей Белгорода к месту взрыва

Место взрыва на проспекте Ватутина оцеплено, к ограждению никого не подпускают.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате ЧП на перекрёстке образовалась воронка радиусом 20 метров, взрывной волной повалило линии электропередачи, выбило окно в ближайших многоэтажных домах.