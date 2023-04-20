Похолодание идёт на Белгородскую область

Дождливая погода в областном центре будет и в выходные. Около +5 ˚С обещают синоптики ночью 22 апреля. Днём воздух прогреется до +12 ˚С. В воскресенье, 23 апреля, в тёмное время суток до +4 ˚С. В дневное время потеплеет до +15 ˚С. Дождливая погода в Белгороде сохранится как минимум до начала следующей недели.