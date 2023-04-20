Похолодание идёт на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В Белгородской области 21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут идти дожди. Ночью температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +7…+12 ˚С.
В Белгороде завтра +7 ˚С ночью, временами дождь. Днём потеплеет до +10 ˚С, а осадки усилятся.
Дождливая погода в областном центре будет и в выходные. Около +5 ˚С обещают синоптики ночью 22 апреля. Днём воздух прогреется до +12 ˚С. В воскресенье, 23 апреля, в тёмное время суток до +4 ˚С. В дневное время потеплеет до +15 ˚С. Дождливая погода в Белгороде сохранится как минимум до начала следующей недели.