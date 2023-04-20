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Похолодание идёт на Белгородскую область

20 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI

Дождливой и прохладной погодой закончится рабочая неделя в Белгородской области

В пятницу, 21 апреля, ночью обещают до +5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +12 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области 21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут идти дожди. Ночью температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +7…+12 ˚С.

В Белгороде завтра +7 ˚С ночью, временами дождь. Днём потеплеет до +10 ˚С, а осадки усилятся.

Дождливая погода в областном центре будет и в выходные. Около +5 ˚С обещают синоптики ночью 22 апреля. Днём воздух прогреется до +12 ˚С. В воскресенье, 23 апреля, в тёмное время суток до +4 ˚С. В дневное время потеплеет до +15 ˚С. Дождливая погода в Белгороде сохранится как минимум до начала следующей недели.

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#Наталья Корявых#Погода#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды#Дождь#Похолодание
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