Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В субботу, 8 апреля, в Белгородской области ночью существенных осадков не ожидается. Днём местами кратковременные дожди. Ветер будет дуть с востока ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +2 ˚С до +7 ˚С. Днём местами потеплеет до +17 ˚С.
В Белгороде в ночь на субботу ожидается +5…+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +16 ˚С.
В воскресенье, 9 апреля, будет облачно с небольшими дождями. Ветер восточный: ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. В тёмное время суток ожидается +2…+7 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +17 ˚С.
В Белгороде в воскресенье ожидается такая же погода, как и в субботу.