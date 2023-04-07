В субботу, 8 апреля, в Белгородской области ночью существенных осадков не ожидается. Днём местами кратковременные дожди. Ветер будет дуть с востока ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +2 ˚С до +7 ˚С. Днём местами потеплеет до +17 ˚С.