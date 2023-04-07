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Какой погоды ожидать белгородцам в выходные

7 апреля 2023, 13:59
Фото: 1MI

Выходные в Белгородской области будут тёплыми, но с дождями

Небольшие осадки пройдут в отдельных районах. При этом воздух днём прогреется до +17 ˚С. О прогнозе погоды сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

В субботу, 8 апреля, в Белгородской области ночью существенных осадков не ожидается. Днём местами кратковременные дожди. Ветер будет дуть с востока ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +2 ˚С до +7 ˚С. Днём местами потеплеет до +17 ˚С.

В Белгороде в ночь на субботу ожидается +5…+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +16 ˚С.

В воскресенье, 9 апреля, будет облачно с небольшими дождями. Ветер восточный: ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. В тёмное время суток ожидается +2…+7 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +17 ˚С.

В Белгороде в воскресенье ожидается такая же погода, как и в субботу.

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#Анастасия Афанасенко#Погода#Прогноз погоды#Выходные#Дождь#Белгородская область#Белгород
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