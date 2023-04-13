Штормовое предупреждение: погода в Белгородской области резко ухудшится

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Белгородской области ухудшится погода. По данным МЧС, в пятницу, 14 апреля, в регионе будет дождливо. Местами ожидаются умеренные осадки.
Помимо этого, в регион придёт сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, предупреждают спасатели.
В Белгороде 14 апреля тоже будет пасмурно, синоптики прогнозируют дождь. В ночь на пятницу ожидаются умеренные осадки при +6 °С. Днём столбик термометра поднимется до +11 °С, пройдёт небольшой дождь.
Ещё прохладнее в Белгороде будет 15 апреля. Согласно текущему прогнозу, в ночь на субботу может пройти дождь со снегом при +3 °С. Днём ожидается +10 °С, но без осадков.
На Пасху, 16 апреля, дождей пока не предвидится. Ночью в Белгороде около +2 °С, днём — до +13 °С.
Тем временем 13 апреля в Белгородской области прошёл необычный дождь. Осадки оставили на машинах и вещах непонятные разводы. На «грязный» дождь жаловались жители разных районов: Белгорода, Губкинского, Новооскольского и Старооскольского горокругов, Белгородского и Корочанского районов.