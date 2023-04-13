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Штормовое предупреждение: погода в Белгородской области резко ухудшится

13 апреля 2023, 11:26
Фото: 1MI

МЧС предупреждает о непогоде в Белгородской области

В пятницу в регионе ожидается дождь. Сопровождать его будет сильный ветер, порывы которого местами достигнут 20 м/с.
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Погода

В Белгородской области ухудшится погода. По данным МЧС, в пятницу, 14 апреля, в регионе будет дождливо. Местами ожидаются умеренные осадки.

Помимо этого, в регион придёт сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, предупреждают спасатели.

В Белгороде 14 апреля тоже будет пасмурно, синоптики прогнозируют дождь. В ночь на пятницу ожидаются умеренные осадки при +6 °С. Днём столбик термометра поднимется до +11 °С, пройдёт небольшой дождь.

Ещё прохладнее в Белгороде будет 15 апреля. Согласно текущему прогнозу, в ночь на субботу может пройти дождь со снегом при +3 °С. Днём ожидается +10 °С, но без осадков.

На Пасху, 16 апреля, дождей пока не предвидится. Ночью в Белгороде около +2 °С, днём — до +13 °С.

Тем временем 13 апреля в Белгородской области прошёл необычный дождь. Осадки оставили на машинах и вещах непонятные разводы. На «грязный» дождь жаловались жители разных районов: Белгорода, Губкинского, Новооскольского и Старооскольского горокругов, Белгородского и Корочанского районов.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Ветер#Общество#Белгородская область#Белгород
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