Небольшой дождь и тепло: какой погоды ждать в Белгородской области в пятницу

В Белгороде будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью в областном центре похолодает до +8 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +16 ˚С. Дождливо будет и в субботу. Ночью до +6 ˚С, днём до +14 ˚С. В воскресенье, 9 апреля, температура будет такой же, но без дождей.