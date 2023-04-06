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Небольшой дождь и тепло: какой погоды ждать в Белгородской области в пятницу

6 апреля 2023, 13:36
Фото: 1MI

Тёплая и дождливая погода ожидает белгородцев в пятницу

В ночное время синоптики обещают +3…+8 ˚С. Днём ожидается +13…+18 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в конце рабочей недели будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +3...+8 ˚С. В светлое время суток в регионе обещают +13...+18 ˚С.

В Белгороде будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью в областном центре похолодает до +8 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +16 ˚С. Дождливо будет и в субботу. Ночью до +6 ˚С, днём до +14 ˚С. В воскресенье, 9 апреля, температура будет такой же, но без дождей.

В начале следующей недели в Белгороде облачно, но без осадков. В понедельник, 10 апреля, +7 ˚С ночью и +15 ˚С днём. 11 апреля ночью такая же температура, а днём потеплеет до +17 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Тепло
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