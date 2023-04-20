На ремонт обстрелянных школ и соцобъектов в Белгородской области нужна помощь Москвы

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
20 апреля губернатор Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами облдумы о работе правительства Белгородской области за прошедший год. Среди тем — восстановление разрушенных школ и соцобъектов.
Сейчас идёт большая работа по восстановлению объектов социальной инфраструктуры. У нас их 94. Пострадало 16 школ и объекты спорта, культуры, допобразования.
Вячеслав Гладков
Для их восстановления потребуются федеральные средства. Но для начала необходимо составить сметы работ, пройти госэкспертизу и выйти на федеральные министерства.
С болью смотрю на те объекты, которые сейчас не восстановлены. Задача правительства — максимально быстро выполнить эту работу и направить заявки в соответствующие федеральные министерства.
Вячеслав Гладков