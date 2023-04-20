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На ремонт обстрелянных школ и соцобъектов в Белгородской области нужна помощь Москвы

20 апреля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Речь идёт об объектах, которые были разрушены в результате проведения спецоперации. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что всего пострадало 16 школ и ряд объектов спорта, культуры и допобразования.
Сюжет
Школы

20 апреля губернатор Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами облдумы о работе правительства Белгородской области за прошедший год. Среди тем — восстановление разрушенных школ и соцобъектов.

Сейчас идёт большая работа по восстановлению объектов социальной инфраструктуры. У нас их 94. Пострадало 16 школ и объекты спорта, культуры, допобразования.
Вячеслав Гладков

Для их восстановления потребуются федеральные средства. Но для начала необходимо составить сметы работ, пройти госэкспертизу и выйти на федеральные министерства.

С болью смотрю на те объекты, которые сейчас не восстановлены. Задача правительства — максимально быстро выполнить эту работу и направить заявки в соответствующие федеральные министерства.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Восстановление#Школы#Соцобъекты#Средства#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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