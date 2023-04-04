Обстрелянный завод в Шебекино просит материальной поддержки на восстановление

Федеральное правительство выделило 1 млрд рублей приграничным регионам на восстановление и поддержку местного бизнеса. Стоит также отметить, что губернатор Вячеслав Гладков в начале марта подписал постановление для помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям. Постановлением продлеваются сроки уплаты налогов и страховых платежей.