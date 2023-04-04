Обстрелянный завод в Шебекино просит материальной поддержки на восстановление

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
21 октября 2022 года под обстрел ВСУ попала производственная площадка предприятия компании «Химтекс». Инцидент не признают страховым случаем, а в бюджете денег на компенсацию потерь нет.
Мы достаточно крепко стояли на ногах. Платили более 50 млн рублей налогов в год. У нас было одно из самых больших и высокооплачиваемых предприятий в городе. Но пришло 21 октября. В пять часов у меня была назначена встреча в Белгороде. И вдруг звонок: «Нас обстреляли». Когда я приехала, всё уже полыхало.
Наталья Мельник, гендиректор
Компанию по производству химических добавок создала Наталья Мельник. После обстрела она своими силами пытается восстановить предприятие и сохранить коллектив.
Без материальной поддержки правительства нам не восстановиться. Всё, что мы можем, делаем. Но это очень медленно. К сожалению, на всё это нужны деньги.
Наталья Мельник
Напомним, что бизнесменам в Белгороде рекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла.
Федеральное правительство выделило 1 млрд рублей приграничным регионам на восстановление и поддержку местного бизнеса. Стоит также отметить, что губернатор Вячеслав Гладков в начале марта подписал постановление для помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям. Постановлением продлеваются сроки уплаты налогов и страховых платежей.
Ранее также сообщалось, что Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья. Деньги выделят из федерального бюджета.