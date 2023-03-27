Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Белгороде за неделю восстановили 14 индивидуальных жилых домов и одну квартиру. Дома пострадали в ходе обстрелов 14–16 марта. Работы продолжаются в 52 жилых помещениях. Четырём собственникам домов на Маяковского жильё компенсируют. В шести домах после инцидента на Славянской проходит масштабный ремонт кровли. Ещё в 42 домовладениях восстанавливают теплицы, фасады, ограждения. Работы должны завершиться до 17 апреля. Отделочные работы внутренних помещений — до 20 апреля.
В Белгородском районе за неделю восстановили 15 домов, в работе остаются десять. В основном все работы планируется закончить к 4 апреля. В одном из домов фасад восстановят до 1 июня. Ещё в двух домах работы будут завершены до 17 апреля.
В Шебекинском горокруге за прошедшую неделю пострадали ещё девять домов. За неделю отремонтировать удалось 16 домов, в работе остаются 112 — дворовые постройки, плитка, внешние работы. Ремонт завершат в апреле.
В Грайворонском горокруге восстановили два дома, ещё два находятся в работе. В восьми домах рабочие приступить к ремонту пока не могут.
В Валуйском горокруге восстановили три дома, в работе находятся пять. За неделю пострадал ещё один дом. В Красной Яруге восстановили шесть домов за неделю.