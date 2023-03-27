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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов

27 марта 2023, 08:14
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Доклады глав прозвучали в ходе оперсовещания правительства 27 марта.

В Белгороде за неделю восстановили 14 индивидуальных жилых домов и одну квартиру. Дома пострадали в ходе обстрелов 14–16 марта. Работы продолжаются в 52 жилых помещениях. Четырём собственникам домов на Маяковского жильё компенсируют. В шести домах после инцидента на Славянской проходит масштабный ремонт кровли. Ещё в 42 домовладениях восстанавливают теплицы, фасады, ограждения. Работы должны завершиться до 17 апреля. Отделочные работы внутренних помещений — до 20 апреля.

В Белгородском районе за неделю восстановили 15 домов, в работе остаются десять. В основном все работы планируется закончить к 4 апреля. В одном из домов фасад восстановят до 1 июня. Ещё в двух домах работы будут завершены до 17 апреля.

В Шебекинском горокруге за прошедшую неделю пострадали ещё девять домов. За неделю отремонтировать удалось 16 домов, в работе остаются 112 — дворовые постройки, плитка, внешние работы. Ремонт завершат в апреле.

В Грайворонском горокруге восстановили два дома, ещё два находятся в работе. В восьми домах рабочие приступить к ремонту пока не могут.

В Валуйском горокруге восстановили три дома, в работе находятся пять. За неделю пострадал ещё один дом. В Красной Яруге восстановили шесть домов за неделю.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Ремонт#Общество#Восстановление домов#Белгородская область
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