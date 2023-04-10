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Какие нарушения нашли после восстановления повреждённых домов в Белгородской области

10 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI

В Белгородской области не нашли все расписки после ремонта повреждённых домов

В двух муниципалитетах области представили больше расписок, чем есть на самом деле. С докладом выступил замгубернатора Иван Будлов в ходе оперсовещания.

Правительство Белгородской области проверило качество восстановительных работ и наличие расписок об этом от собственников в шести приграничных районах. Как отметил Иван Будлов, на прошлой неделе во время заседания администрации районов доложили о 2476 расписках о завершении восстановительных работ. В ходе проверок было установлено, что в Белгороде было получено по факту 885 расписок, а не 898, как было представлено на заседании. В Белгородском районе вместо 416 расписок получили только 408.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил недостачу и сообщил, что расписки находились у подрядчиков. Глава Белгородского района Владимир Перцев отметил, что восемь расписок были у Фонда содействия реформированию ЖКХ, который отвечал за ремонт домов в Нижнем Ольшанце. Восстановительные работы, по словам главы, были выполнены. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести дополнительную проверку.

Кроме того, в ходе проверки правительство провело опрос 26 граждан, которые в целом были удовлетворены качеством работ. За исключением жителя Валуек, у которого не был заменён гипсокартон.

В ходе проверки были выявлены общие недостатки при организации учёта мнения жильцов — нет единой системы сбора и хранения документов. В Белгороде и Шебекино расписки хранятся в администрации горокругов, в Белгородском районе — в УКСе, В Валуйском горокруге — в администарции горокруга и сельских территориях. Кроме того, отсутствует утверждённая форма документа.
Иван Будлов

 

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