Какие нарушения нашли после восстановления повреждённых домов в Белгородской области

Правительство Белгородской области проверило качество восстановительных работ и наличие расписок об этом от собственников в шести приграничных районах. Как отметил Иван Будлов, на прошлой неделе во время заседания администрации районов доложили о 2476 расписках о завершении восстановительных работ. В ходе проверок было установлено, что в Белгороде было получено по факту 885 расписок, а не 898, как было представлено на заседании. В Белгородском районе вместо 416 расписок получили только 408.