Белгородцы сменят управляющую компанию после жалоб на крышную котельную

Кроме того, С 2018 по 2022 год УК платила за газ для многоэтажек №45, 45А, 47 по б-р Строителей, а также дома №4 (корпус 3) на ул. Шаландина ненадлежащим образом. На 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» превысила две среднемесячные величины обязательств.