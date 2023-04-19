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Белгородцы сменят управляющую компанию после жалоб на крышную котельную

19 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI
Речь идёт об управляющей компании ООО «Сантехподрядчик», которая получила штраф после проверки готовности крышных котельных. Помимо этого, УК лишилась лицензии.

Во время оперсовещания администрации Белгорода заместитель руководителя департамента городского хозяйства — начальник управления энергетики и ЖКХ Сергей Полхов доложил о работе системы теплоснабжения МКД, оборудованных крышными котельными. Сейчас в Белгороде работают 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. За их эксплуатацию отвечают управляющие компании.

В ходе проверок выяснилось, что в Белгороде перед началом отопительного сезона была готова только 21 крышная котельная. По девяти котельным были выданы акты неготовности. Их обслуживают ООО «Сантехподрядчик», ООО «УК „Современный дом“» и ООО «УК Лидер 31».

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей домов № 45, 45А, 47 по бульвару Строителей. Дома обслуживает «Сантехподрядчик». От жителей поступило 63 жалобы на работу УК. На «Сантехподрядчика» был наложен штраф, который сейчас находится на исполнении у приставов. Также компании Госжилнадзор не продлил лицензию, а собственники МКД приняли решение о смене управляющей организации.

Напомним, что осенью прошлого года жители домов на бульваре Строителей столкнулись с отсутствием тепла в домах после начала отопительного сезона. В котельной работало всего 15 горелок из 48.

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Кроме того, С 2018 по 2022 год УК платила за газ для многоэтажек №45, 45А, 47 по б-р Строителей, а также дома №4 (корпус 3) на ул. Шаландина ненадлежащим образом. На 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» превысила две среднемесячные величины обязательств.

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#Алина Харина#УК «Сантехподрядчик»#Отопление#Котельная#Крышная котельная#Город#Новости Белгорода#Белгород
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