Белгородцы сменят управляющую компанию после жалоб на крышную котельную

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Во время оперсовещания администрации Белгорода заместитель руководителя департамента городского хозяйства — начальник управления энергетики и ЖКХ Сергей Полхов доложил о работе системы теплоснабжения МКД, оборудованных крышными котельными. Сейчас в Белгороде работают 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. За их эксплуатацию отвечают управляющие компании.
В ходе проверок выяснилось, что в Белгороде перед началом отопительного сезона была готова только 21 крышная котельная. По девяти котельным были выданы акты неготовности. Их обслуживают ООО «Сантехподрядчик», ООО «УК „Современный дом“» и ООО «УК Лидер 31».
Наибольшее количество жалоб поступило от жителей домов № 45, 45А, 47 по бульвару Строителей. Дома обслуживает «Сантехподрядчик». От жителей поступило 63 жалобы на работу УК. На «Сантехподрядчика» был наложен штраф, который сейчас находится на исполнении у приставов. Также компании Госжилнадзор не продлил лицензию, а собственники МКД приняли решение о смене управляющей организации.
Напомним, что осенью прошлого года жители домов на бульваре Строителей столкнулись с отсутствием тепла в домах после начала отопительного сезона. В котельной работало всего 15 горелок из 48.
Кроме того, С 2018 по 2022 год УК платила за газ для многоэтажек №45, 45А, 47 по б-р Строителей, а также дома №4 (корпус 3) на ул. Шаландина ненадлежащим образом. На 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» превысила две среднемесячные величины обязательств.