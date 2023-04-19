Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
На прошлой неделе управляющей компании «Сантехподрядчик» не стали продлевать лицензию по обслуживанию многоквартирных домов. Соответствующее письмо поступило в администрацию областного центра от регионального управления жилнадзора. Что касается замены, то её собственники квартир смогут выбрать сами на голосовании.
При этом интересен следующий факт: редакция обратилась за комментарием по поводу отзыва лицензии непосредственно к УК. Один из указанных на сайте номеров при этом не работал — «набран неправильно», на втором же диспетчер сообщил журналисту следующее:
Нам ничего не поступало. Не знаю, откуда эта информация. Работаем дальше.
В любом случае, предлагаем читателям Бел.Ру узнать, что же смогут вспомнить и рассказать своим детям имевшие дело с компанией белгородцы.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», УК «Сантехподрядчик» работает в Белгороде с 2006 года. Её руководитель — Александр Бабин, а бенефициар — Дмитрий Литвинов. Последнему также принадлежит компания «Эль-Аренда», которая занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью в Белгороде.
По итогам 2021 года убыток «Сантехподрядчика» составил 136 тысяч рублей. По мнению аналитиков, у компании «Сантехподрядчик» чистая норма прибыли уменьшается последние два года.
В марте Управление Госжилнадзора Белгородской области опубликовало рейтинг управляющих компаний по итогам работы за 2022 год. Туда попало больше сотни УК, в том числе и «Сантехподрядчик». Разместился последний на первом месте, но на первом с конца: набрав -10 баллов, компания оказалась единственной в «красной зоне» рейтинга.
Отметим, что всего в «зелёную зону» рейтинга попали 90 УК. В «жёлтой» же зоне очутились 44 организации.
В январе этого года жители домов №45, 45А, 47 по бульвару Строителей, а также дома №4 (корпус 3) на улице Шаландина напряглись — они вполне могли остаться зимой без газа. Дело в том, что на 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» превысила две среднемесячные величины обязательств. Так, ещё по состоянию на май позапрошлого года долг УК перед «Газпромом» составил 9 млн рублей. После такого газовики договор исполнять отказались.
Жильцов спасло то, что с 1 февраля газоснабжением домов пообещала заниматься компания «Газпром межрегионгаз Белгород» на основании «прямых» договоров — отдельно с каждым из собственников.
Впрочем, стоит отметить, что в 2018 году в «Сантехподрядчике» заявили следующее: «Причина долга за газ — хронические неплатежи населения».
Впрочем, жители бульвара Строителей наверняка бы отнеслись к отсутствию газа стоически, возможно, даже с долей понимания — учитывая, что проблемы с теплом были и раньше. Вероятно, согревать душу жильцов должен был тот факт, что на УК завели два административных дела.
Дело в том, что осенью 2022 года ряд домов на бульваре столкнулся со следующей проблемой: отопительный сезон начался, а отопление в их домах — нет. Начали разбираться: была вызвана рабочая группа, которая сообщила, что «корень зла» расположен в котельной, где работает всего 15 горелок из 48. Этого явно было недостаточно для стабильного теплоснабжения трёх жилых домов.
Поэтому УГЖН в отношении УК возбуждены дела об административных правонарушениях, выдано предписание устранить нарушения и рассматривается вопрос о лишении компании лицензии. Мы поможем собственникам провести собрание для определения новой УК, а также подготовить документы для аннулирования оплаты за некачественно оказанную услугу.
заявил Антон Иванов, на тот момент мэр Белгорода
В январе 2022 года с этой УК случился забавный случай. Жители Спутника отказались от её услуг, выбрав новые компании, однако квитанции об оплате продолжили получать от старой, «Сантехподрядчика». Жильцы настаивали на перерасчёте оплаты по коммунальным услугам за август и сентябрь, но УК его не проводила, хотя соответствующее решение надзорных органов было.
Ещё в мае 2021 года жители дома по улице Шаландина пошли против своей управляющей компании. Настоящая коммунальная война началась в Белгороде: оборону держал, как уже можно догадаться, «Сантехподрядчик».
Белгородцы жаловались, что за семь лет их почти новый дом пришёл в упадок: уборка в подъездах не делалась, двери и другие объекты не ремонтировались, а мусоропроводы никто не мыл. Кроме того, зимой температура в квартирах не поднималась выше 18 градусов — и это при том, что в доме была собственная котельная.
На жалобы УК не реагировала. Устав терпеть, жильцы дома провели собрание и перешли к другой компании. Тогда «Сантехподрядчик» нанёс «ответный удар»: жителям дома отказались вернуть ключи от теплового узла и подсобных помещений, а также перекрыли отопление и горячую воду. Для возобновления подачи отопления пришлось вызывать полицию и вскрывать помещение котельной.
Вместе с помещением вскрылось много и другого интересного. Например, оказалось, что причина холода в квартирах крылась в сломанном оборудовании, которое, судя по всему, никто и не собирался ремонтировать.
11 апреля жильцы улицы Молодёжной и бульвара Строителей если не отпраздновали, то хотя бы, наверное, вспомнили седьмую по счёту годовщину пикета против управляющей компании — «Сантехподрядчика».
Мы столкнулись с тем, что нам навязали управляющую компанию ООО «Сантехподрядчик». Мы уже бьёмся около двух лет с тем, что у нас в домах хаос!
рассказал один из организаторов протеста Иван Шкилёв.
По словам местных жителей, двери особо активных и недовольных даже облили краской — якобы так коммунальщики пытались запугать население.
«Моё мнение — это заказуха. Когда я увидела там людей, моя первая мысль: сколько тебе за это заплатили? Вы зашли во двор, что не так там?» — рассказал тогда журналистам Бел.Ру один из коммунальщиков.
Что ж, теперь заказывать некому. И некого.