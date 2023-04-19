Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»

Белгородцы жаловались, что за семь лет их почти новый дом пришёл в упадок: уборка в подъездах не делалась, двери и другие объекты не ремонтировались, а мусоропроводы никто не мыл. Кроме того, зимой температура в квартирах не поднималась выше 18 градусов — и это при том, что в доме была собственная котельная.