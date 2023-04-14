Крупная УК в Белгороде лишилась лицензии

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Управляющей компании «Сантехподрядчик» не стали продлевать лицензию, разрешающую руководить многоквартирными домами. Соответствующее письмо поступило в администрацию областного центра от регионального управления жилнадзора.
Теперь орган местного самоуправления должен созвать общее собрание собственников, чтобы выбрать новую управляющую компанию на замену «Сантехподрядчику». Такие собрания пройдут для части домов на улице Шаландина, Молодёжной, Красноармейской, Квасова, а также бульваре Строителей, 3-м и 4-м Магистральном переулке.
Ранее ООО «Сантехподрядчик» оказалось единственым в «красной зоне» управляющих компаний Белгородской области. УК набрала -10 баллов. А до этого жителям домов, которые обслуживал «Сантехподрядчик», пришлось из-за долгов компании платить за газ новым способом. Подробности журналисты Бел.Ру выяснят на следующей неделе.