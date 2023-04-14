Крупная УК в Белгороде лишилась лицензии

Теперь орган местного самоуправления должен созвать общее собрание собственников, чтобы выбрать новую управляющую компанию на замену «Сантехподрядчику». Такие собрания пройдут для части домов на улице Шаландина, Молодёжной, Красноармейской, Квасова, а также бульваре Строителей, 3-м и 4-м Магистральном переулке.