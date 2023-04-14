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Крупная УК в Белгороде лишилась лицензии

14 апреля 2023, 16:26
Фото: 1MI
«Сантехподядчик» теперь не может заниматься управлением МКД. Компании не продлили лицензию, сообщили в соцсетях общественного движения «За права потребителей в сфере ЖКХ».

Управляющей компании «Сантехподрядчик» не стали продлевать лицензию, разрешающую руководить многоквартирными домами. Соответствующее письмо поступило в администрацию областного центра от регионального управления жилнадзора.

Теперь орган местного самоуправления должен созвать общее собрание собственников, чтобы выбрать новую управляющую компанию на замену «Сантехподрядчику». Такие собрания пройдут для части домов на улице Шаландина, Молодёжной, Красноармейской, Квасова, а также бульваре Строителей, 3-м и 4-м Магистральном переулке.

Ранее ООО «Сантехподрядчик» оказалось единственым в «красной зоне» управляющих компаний Белгородской области. УК набрала -10 баллов. А до этого жителям домов, которые обслуживал «Сантехподрядчик», пришлось из-за долгов компании платить за газ новым способом. Подробности журналисты Бел.Ру выяснят на следующей неделе.

В «красной зоне» рейтинга УК Белгородской области оказалась одна компания
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#Кристина Семенчук#Город#УК «Сантехподрядчик»#Новости Белгорода#Белгород
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