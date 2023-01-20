Жители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УК

При этом порядок распределения между собственниками объёма поставляемого газа для котельной на законодательном уровне не урегулирован. Также у газовой компании нет решения общего собрания жильцов МКД. Поэтому размер оплаты за природный газ будет определяться исходя из установленной цены на природный газ и объёма газа, потреблённого собственником помещения. То есть собственники будут платить за газ исходя из площади своей квартиры. Формула следующая: