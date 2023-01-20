Жители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УК

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Газ для нужд многоэтажек №45, 45А, 47 по б-р Строителей, а также дома №4 (корпус 3) на ул. Шаландина (крышной котельной) поставляет компания «Газпром межрегионгаз Белгород» на основании договора, который был заключён с УК «Сантехподрядчик».
С 2018 по 2022 год УК оплачивала за газ ненадлежащим образом. По состоянию на 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате потреблённого газа. Поэтому в адрес УК было направлено уведомление, согласно которому с 1 февраля 2023 года «Газпром межрегионгаз Белгород» отказывается исполнять договор поставки газа.
Из-за того, что компания «Сантехподрядчик» в одностороннем порядке отказалась исполнять условия договора, с 1 февраля газоснабжением домов будет заниматься компания «Газпром межрегионгаз Белгород» на основании «прямых» договоров, заключённых непосредственно с каждым собственником помещения в домах.
При этом порядок распределения между собственниками объёма поставляемого газа для котельной на законодательном уровне не урегулирован. Также у газовой компании нет решения общего собрания жильцов МКД. Поэтому размер оплаты за природный газ будет определяться исходя из установленной цены на природный газ и объёма газа, потреблённого собственником помещения. То есть собственники будут платить за газ исходя из площади своей квартиры. Формула следующая:
При этом в компании «Газпром межрегионгаз Белгород» отметили, что собственники могут сами определить порядок оплаты за газ для крышной котельной на общем собрании.
Судя по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», у компании «Сантехподрядчик» есть проблемы не только с договором по поставке газа, фирма уже неоднократно выступала ответчиком в суде из-за неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательств по договорам энергоснабжения. Кроме этого, у УК есть долги имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму 121 тысяча рублей.
Работает компания в Белгороде с 2006 года. Руководитель – Александр Бабин, а бенефициар (он же владелец) – Дмитрий Литвинов. Ему также принадлежит компания «Эль-Аренда», которая занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью в Белгороде.
По итогам 2021 года убыток «Сантехподрядчика» составил 136 тысяч рублей. По мнению аналитиков, у компании «Сантехподрядчик» чистая норма прибыли уменьшается последние два года, также прослеживается увеличение периода погашения дебиторской задолженности на 30,77%, а коэффициент абсолютной ликвидности ниже среднерегионального показателя на 93,39%.