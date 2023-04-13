В приграничье вспоминают первый обстрел со стороны Украины

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
13 апреля 2022 года был атакован пропускной пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. С тех пор прошёл ровно год. На следующий день ВСУ обстреляли районный центр Климово: пострадали семь человек, погибла женщина.
Глава региона Александр Богомаз заявил, что Брянская область с начала СВО более 300 раз подверглась артиллерийским и миномётным обстрелам, а также авиационным ударам со стороны Украины. Атаки проходили в том числе с применением беспилотников, пишет издание.
По официальным данным, более 20 жителей получили за это время ранения. Погибли шестеро, двое из них — в результате нападения украинских диверсантов 2 марта.
Сегодня в Брянской области сооружены опорные пункты для пограничной службы и построена линия обороны. С 11 апреля прошлого года в Брянской области действует режим высокой террористической угрозы.