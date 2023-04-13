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В приграничье вспоминают первый обстрел со стороны Украины

13 апреля 2023, 11:03
Фото: Telegram-канал Александра Богомаза

Прошёл год с начала обстрелов Брянской области со стороны Украины

«Брянские новости» напомнили о годовщине начала обстрелов региона со стороны Украины. Всего с начала СВО приграничный субъект более 300 раз находился под огнём ВСУ.
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СВО

13 апреля 2022 года был атакован пропускной пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. С тех пор прошёл ровно год. На следующий день ВСУ обстреляли районный центр Климово: пострадали семь человек, погибла женщина.

Глава региона Александр Богомаз заявил, что Брянская область с начала СВО более 300 раз подверглась артиллерийским и миномётным обстрелам, а также авиационным ударам со стороны Украины. Атаки проходили в том числе с применением беспилотников, пишет издание.

По официальным данным, более 20 жителей получили за это время ранения. Погибли шестеро, двое из них — в результате нападения украинских диверсантов 2 марта.

Сегодня в Брянской области сооружены опорные пункты для пограничной службы и построена линия обороны. С 11 апреля прошлого года в Брянской области действует режим высокой террористической угрозы.

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#Анастасия Афанасенко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#СВО#Брянская область
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