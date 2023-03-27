Снаряд ВСУ убил 20 коров в брянском селе

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
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Updated Сегодня, 11:57
27 марта в Брянской области под обстрел попало село Кистер Погарского района. Среди людей никто не пострадал, однако имеются разрушения.
Под огнём оказалось фермерское хозяйство. 20 коров дойного стада погибло. В самом коровнике пострадала крыша. На месте происшествия работают оперативные службы, рассказал губернатор Александр Богомаз.
21 марта ВСУ обстреляли Брянскую область с беспилотника. В приграничном посёлке Климово повредило пять домов. Пострадавших среди местных жителей нет.