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Снаряд ВСУ убил 20 коров в брянском селе

27 марта 2023, 11:55
Фото: 1MI
Село Кистер Погарского района 27 марта попало под обстрел. Пострадал коровник, пишут «Брянские новости».
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Обстрел

27 марта в Брянской области под обстрел попало село Кистер Погарского района. Среди людей никто не пострадал, однако имеются разрушения.

Под огнём оказалось фермерское хозяйство. 20 коров дойного стада погибло. В самом коровнике пострадала крыша. На месте происшествия работают оперативные службы, рассказал губернатор Александр Богомаз.

21 марта ВСУ обстреляли Брянскую область с беспилотника. В приграничном посёлке Климово повредило пять домов. Пострадавших среди местных жителей нет.

ВСУ обстреляли с беспилотника Брянскую область
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#Наталья Корявых#Брянская область#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Коровы#Спецоперация#СВО
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