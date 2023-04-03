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Published Вчера, 20:07

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Здание УМВД в Брянской области обстреляли со стороны ВСУ

3 апреля 2023, 20:07
О новой атаке сообщил губернатор области Александр Богомаз.
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Обстрел

В 22:56 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своей странице в соцсетях о новой атаке со стороны Украины. На этот раз беспилотники обстреляли здание УМВД в Севском районе.

Ещё одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Этим же вечером атаке со стороны ВСУ подверглось здание военкомата в Севском районе Брянской области. Пострадавших также нет.

ВСУ с помощью беспилотников атаковали Брянскую область
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#Александра Склярова#Беспилотники#Происшествия#Обстрел#Брянская область#Александр Богомаз
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