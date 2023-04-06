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Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область

6 апреля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Попытку пресекли пограничники. Диверсантам нанесли огневое поражение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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СВО

В Брянскую область вновь пытались проникнуть украинские диверсанты. Группу из 20 человек заметили в районе села Случовск Погарского района.

Попытку пресекли пограничники. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.

Напомним, что 2 марта украинским диверсантам удалось проникнуть в Брянскую область. В результате действий ДРГ погибли два человека. Ранило мальчика. Сообщалось, что ему удалось спасти двух девочек. Школьника наградили медалью «За отвагу».

На этой неделе сообщалось и о якобы наступлении украинской ДРГ в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что информация не соответствует действительности.

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#Диверсанты#ДРГ#Украинская ДРГ#ВСУ#Пограничники#Спецоперация#СВО#Брянская область#Александр Богомаз#Инна Рогова
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