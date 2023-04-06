Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область

Напомним, что 2 марта украинским диверсантам удалось проникнуть в Брянскую область. В результате действий ДРГ погибли два человека. Ранило мальчика. Сообщалось, что ему удалось спасти двух девочек. Школьника наградили медалью «За отвагу».