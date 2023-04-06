Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Брянскую область вновь пытались проникнуть украинские диверсанты. Группу из 20 человек заметили в районе села Случовск Погарского района.
Попытку пресекли пограничники. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.
Напомним, что 2 марта украинским диверсантам удалось проникнуть в Брянскую область. В результате действий ДРГ погибли два человека. Ранило мальчика. Сообщалось, что ему удалось спасти двух девочек. Школьника наградили медалью «За отвагу».
На этой неделе сообщалось и о якобы наступлении украинской ДРГ в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что информация не соответствует действительности.