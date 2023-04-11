В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Оксана Зуева ушла из дома в Белгороде ночью 8 апреля, но домой так и не вернулась.
Белгородка ростом 180 см, нормального телосложения. Волосы у девушки вишнёво-красного цвета, глаза серо-зелёные. В день пропажи была одета в чёрные джинсовую куртку и джинсы, белые кроссовки. С собой также брала чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.