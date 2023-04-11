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В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку

11 апреля 2023, 04:56
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Молодая девушка ушла из дома 8 апреля и не вернулась. Информацию о пропавшей белгородке разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Оксана Зуева ушла из дома в Белгороде ночью 8 апреля, но домой так и не вернулась.

Белгородка ростом 180 см, нормального телосложения. Волосы у девушки вишнёво-красного цвета, глаза серо-зелёные. В день пропажи была одета в чёрные джинсовую куртку и джинсы, белые кроссовки. С собой также брала чёрный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
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