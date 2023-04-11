В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку

Белгородка ростом 180 см, нормального телосложения. Волосы у девушки вишнёво-красного цвета, глаза серо-зелёные. В день пропажи была одета в чёрные джинсовую куртку и джинсы, белые кроссовки. С собой также брала чёрный рюкзак.