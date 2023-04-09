В Белгородской области ищут пропавшую 7 апреля женщину

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Белгородской области ищут пропавшую 7 апреля 37-летнюю Марину Япрынцеву. Женщина ушла из дома в посёлке Чернянка и до сих пор не вернулась.
Рост белгородки 150 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза тёмно-карие. В день пропажи она была одета в вишнёвый жилет с капюшоном, сиреневую кофту, тёмные штаны, синие сапожки и красную шапку с помпоном.
Всех тех, у кого есть данные о пропавшей женщине, просят обращаться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
UDP: пропавшую жительницу Чернянки уже нашли.
Ранее в Старом Осколе пропал 22-летний Владислав Ткачёв. 30 марта парень ушёл из дома и не вернулся.