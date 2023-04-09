Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Изображение материала

В Белгородской области ищут пропавшую 7 апреля женщину

9 апреля 2023, 09:22
Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod
Марина Япрынцева ушла из дома в Чернянке и не вернулась. Информацию о пропавшей опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Сюжет
Пропажа

В Белгородской области ищут пропавшую 7 апреля 37-летнюю Марину Япрынцеву. Женщина ушла из дома в посёлке Чернянка и до сих пор не вернулась.

Рост белгородки 150 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза тёмно-карие. В день пропажи она была одета в вишнёвый жилет с капюшоном, сиреневую кофту, тёмные штаны, синие сапожки и красную шапку с помпоном. 

Всех тех, у кого есть данные о пропавшей женщине, просят обращаться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

UDP: пропавшую жительницу Чернянки уже нашли.

Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod

Ранее в Старом Осколе пропал 22-летний Владислав Ткачёв. 30 марта парень ушёл из дома и не вернулся.

В Старом Осколе без вести пропал молодой парень
Узнать подробнее
Читайте также:
«Найден. Погиб»: пропавшего в марте белгородца обнаружили мёртвымВ Белгороде пропал 19-летний водительПод Белгородом без вести пропал мужчина в чёрном
#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянка#Пропажа#Происшествия#Пропал#Пропал человек#Лиза Алерт
Подпишитесь
Белгородскую область обстреливают третий раз за день
Сегодня, 09:48
В Белгородском районе проведут ещё одну встречу по очистным сооружениям
Сегодня, 11:34
Гладков сообщил подробности обстрела белгородского села
Сегодня, 06:27
Два дома и сельхозпредприятие пострадали при обстреле белгородского села
Сегодня, 08:25
Второй обстрел за день: ВСУ снова атаковали Белгородскую область
Сегодня, 07:31
Отопление в квартирах белгородцев останется ещё на несколько дней
Сегодня, 05:10