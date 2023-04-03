«Найден. Погиб»: пропавшего в марте белгородца обнаружили мёртвым

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Пропавшего 22 марта Александра Седунова нашли погибшим. 48-летний мужчина жил в селе Погромец Волоконовского района. Белгородец в день пропажи ушёл из дома и больше не вернулся.
Ранее сообщалось, что в Белгороде пропал 19-летний водитель. Роман Дергоусов 30 марта уезжал на автомобиле ИЖ-2126 баклажанового цвета. С того дня местонахождение парня неизвестно.
Всех тех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем молодом человеке, просят обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или вызвать экстренные службы по номеру 112.