В Белгороде пропал 19-летний водитель

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Роман Дергоусов пропал в Белгороде. В последний раз его видели 30 марта, когда он уезжал на автомобиле ИЖ-2126 баклажанового цвета.
Белгородец ростом 187 см, плотного телосложения. Волосы у него тёмно-русые, глаза серые.
В день пропажи молодой человек был одет в коричневую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и ботинки. На шее мужчины был чёрно-белый шарф.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.