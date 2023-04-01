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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В Белгороде пропал 19-летний водитель

1 апреля 2023, 17:43
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Молодого человека последний раз видели уезжающим на машине баклажанового цвета. Информацию о пропавшем мужчине разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Роман Дергоусов пропал в Белгороде. В последний раз его видели 30 марта, когда он уезжал на автомобиле ИЖ-2126 баклажанового цвета.

Белгородец ростом 187 см, плотного телосложения. Волосы у него тёмно-русые, глаза серые.

В день пропажи молодой человек был одет в коричневую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и ботинки. На шее мужчины был чёрно-белый шарф.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
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