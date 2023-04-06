В Старом Осколе без вести пропал молодой парень

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В Старом Осколе пропал 22-летний Владислав Ткачёв. 30 марта парень ушёл из дома и не вернулся.
Рост пропавшего 175 см, телосложение плотное, волосы русые короткие, серо-зелёные глаза. В день пропажи Владислав был одет в чёрную толстовку с капюшоном, серую кофту, чёрные спортивные штаны, чёрные кеды.
Всех тех, кто видел пропавшего, просят обратиться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.