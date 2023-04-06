Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

В Старом Осколе без вести пропал молодой парень

6 апреля 2023, 15:10
Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod
22-летний Владислав Ткачёв 30 марта ушёл из дома и не вернулся. Информацию о пропавшем опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Сюжет
Пропажа

В Старом Осколе пропал 22-летний Владислав Ткачёв. 30 марта парень ушёл из дома и не вернулся.

Рост пропавшего 175 см, телосложение плотное, волосы русые короткие, серо-зелёные глаза. В день пропажи Владислав был одет в чёрную толстовку с капюшоном, серую кофту, чёрные спортивные штаны, чёрные кеды.

Всех тех, кто видел пропавшего, просят обратиться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod
«Найден. Погиб»: пропавшего в марте белгородца обнаружили мёртвым
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде пропал 19-летний водительПод Белгородом без вести пропал мужчина в чёрномВ Белгородской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Пропажа#Пропал человек#Поиск#Лиза Алерт
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
ВСУ обстреляли Шебекино
Сегодня, 16:09
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Белгородские власти объявили о новых учениях
Сегодня, 15:42