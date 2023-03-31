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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Белгородку оштрафовали за выезд на встречку на дороге с односторонним движением

31 марта 2023, 09:26
Фото: Telegram-канал УГИБДД по Белгородской области
Правоохранители узнали о случившемся, когда видео с нарушительницей опубликовали в Сети. Женщину оштрафовали, сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Штраф

В Белгороде заметили автомобилистку, которая ехала по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Найти нарушительницу удалось благодаря опубликованному в Сети видео.

Правила дорожного движения белгородка 1962 года рождения нарушила 30 марта. В отношении женщины составили административный протокол. Её оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Видео: Telegram-канал УГИБДД по Белгородской области

Ранее в Старом Осколе на 1 тыс. рублей оштрафовали парня, прокатившего друга на капоте «шестёрки». Заезд попал на камеру видеонаблюдения, установленную около подъезда одного из домов. Видеозапись в полицию передали жители.

В Старом Осколе парень прокатил друга на капоте с ветерком и штрафом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Штраф#Город#Водитель#Автомобилистка#Одностороннее движение#Встречка#Видео
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