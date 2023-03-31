Белгородку оштрафовали за выезд на встречку на дороге с односторонним движением

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Белгороде заметили автомобилистку, которая ехала по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Найти нарушительницу удалось благодаря опубликованному в Сети видео.
Правила дорожного движения белгородка 1962 года рождения нарушила 30 марта. В отношении женщины составили административный протокол. Её оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Ранее в Старом Осколе на 1 тыс. рублей оштрафовали парня, прокатившего друга на капоте «шестёрки». Заезд попал на камеру видеонаблюдения, установленную около подъезда одного из домов. Видеозапись в полицию передали жители.