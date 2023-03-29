В Старом Осколе парень прокатил друга на капоте с ветерком и штрафом

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В микрорайоне Звёздный Старого Оскола камера наружного видеонаблюдения, установленная на подъезде, запечатлела, как мимо проехал ВАЗ-2106 с парнем на капоте. Жители дома передали запись в полицию.
Оказалось, что за рулём резвой «шестёрки» был 18-летний водитель. Автоинспекторы привлекли юношу к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). Нарушителя оштрафовали на 1 тыс. рублей.
Ранее за аналогичное нарушение штраф назначили жителю Нового Оскола. Он прокатил своего друга по улицам Белгорода на крыше Mitsubishi Pajero.