Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Старом Осколе парень прокатил друга на капоте с ветерком и штрафом

29 марта 2023, 12:41
Фото: 1MI

Белгородец прокатил друга на капоте «Жигулей» и получил штраф

Автоинспекторы оштрафовали на 1 тыс. рублей парня, который прокатил друга на капоте «шестёрки». Заезд попал на камеру наружного видеонаблюдения, сообщили в УМВД по Белгородской области.

В микрорайоне Звёздный Старого Оскола камера наружного видеонаблюдения, установленная на подъезде, запечатлела, как мимо проехал ВАЗ-2106 с парнем на капоте. Жители дома передали запись в полицию.

Оказалось, что за рулём резвой «шестёрки» был 18-летний водитель. Автоинспекторы привлекли юношу к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). Нарушителя оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Ранее за аналогичное нарушение штраф назначили жителю Нового Оскола. Он прокатил своего друга по улицам Белгорода на крыше Mitsubishi Pajero.

Видео: группа "ДПС 31 Старый Оскол" в ВК
Мужчину, катавшегося на крыше внедорожника в Белгороде, оштрафовали
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель с приятелем на капоте врезался в сенохранилище в Белгородской областиПрокатившего на капоте мужчину таксиста нашли полицейские в БелгородеПьяный белгородец проехался с полицейским на капоте в Ивнянском районе
#Видео#Ольга Аксёнова#Капот#Жигули#Нарушение#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
Подпишитесь
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
Сегодня, 08:40
После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд
Сегодня, 07:53
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым
Сегодня, 06:46