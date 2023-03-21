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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Водитель из Красноярского края получит штраф за неправильную парковку в Белгороде

21 марта 2023, 14:58
Фото: Bel.ru
На припаркованную иномарку на тротуаре пожаловались читатели Бел.Ру. После публикации в нашем Telegram-канале нарушитель получит штраф, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В бот Telegram-канала Бел.Ру читатели прислали фото автомобиля, который припарковался на тротуаре возле дома №65А на Белгородском проспекте в Белгороде. Судя по номерам, авто принадлежит водителю из Норильска.

После выхода поста, на сайте регионального управления ГИБДД появилась информация, что водителя оштрафуют. Им оказался 44-летний уроженец Красноярского края. В настоящее время в отношении него автоинспекторы составили административный материал по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ.

Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

Напомним, ранее после публикации в Сети штраф заработал 21-летний белгородец. Он припарковал авто на пешеходном переходе на ж/д вокзале. А после видео очевидцев правоохранители нашли 58-летнего жителя Белгородского района, который выехал на велодорожку на улице Щорса.

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#Кристина Семенчук#Гибдд#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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