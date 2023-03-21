Водитель из Красноярского края получит штраф за неправильную парковку в Белгороде

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В бот Telegram-канала Бел.Ру читатели прислали фото автомобиля, который припарковался на тротуаре возле дома №65А на Белгородском проспекте в Белгороде. Судя по номерам, авто принадлежит водителю из Норильска.
После выхода поста, на сайте регионального управления ГИБДД появилась информация, что водителя оштрафуют. Им оказался 44-летний уроженец Красноярского края. В настоящее время в отношении него автоинспекторы составили административный материал по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ.
Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.