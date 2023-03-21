Водитель из Красноярского края получит штраф за неправильную парковку в Белгороде

Напомним, ранее после публикации в Сети штраф заработал 21-летний белгородец. Он припарковал авто на пешеходном переходе на ж/д вокзале. А после видео очевидцев правоохранители нашли 58-летнего жителя Белгородского района, который выехал на велодорожку на улице Щорса.