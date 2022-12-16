Белгородец с переломом ноги припарковался у травмпункта на «Стадионе» и получил штраф

Во время прямого эфира врио мэра Валентину Демидову задали вопрос по поводу штрафов за парковку у травмпункта, который находится в районе остановки «Стадион».
«Муж приехал с переломом в травмпункт на „Стадион“. Поставил машину возле травмпункта, так как идти от парковки от не мог. Ему прислали штраф за неправильную парковку», — рассказала белгородка.
Женщине ответили, что её муж нарушил ПДД, припарковавшись в неположенном месте. Тем не менее постановление можно попытаться обжаловать.
Врио мэра также напомнил, что рядом с травмпунктом есть организованные места с платной парковкой. Стоимость часа — 30 рублей. Оплатить парковку можно в течение дня.