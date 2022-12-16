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Белгородец с переломом ноги припарковался у травмпункта на «Стадионе» и получил штраф

Сегодня, 10:33

Белгородцам объяснили, почему за парковку возле травмпункта на «Стадионе» штрафуют

Горожане недовольны штрафами за парковку у входа в травмпункт на Белгородском проспекте. Белгородцам ответили, что оставлять авто там запрещено и что для этого возле здания выделена платная парковка.

Во время прямого эфира врио мэра Валентину Демидову задали вопрос по поводу штрафов за парковку у травмпункта, который находится в районе остановки «Стадион».

«Муж приехал с переломом в травмпункт на „Стадион“. Поставил машину возле травмпункта, так как идти от парковки от не мог. Ему прислали штраф за неправильную парковку», — рассказала белгородка.

Женщине ответили, что её муж нарушил ПДД, припарковавшись в неположенном месте. Тем не менее постановление можно попытаться обжаловать.

Врио мэра также напомнил, что рядом с травмпунктом есть организованные места с платной парковкой. Стоимость часа — 30 рублей. Оплатить парковку можно в течение дня.

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