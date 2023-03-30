В Курской области отремонтировали 455 пострадавших от обстрелов жилых домов

Как отметил губернатор Роман Старовойт во время отчёта о работе регионального правительства за 2022 год, власти готовы оказать помощь по переселению всем жителям приграничных районов. Прошедший год, по его словам, был сложным. Проведение СВО и приграничное расположение Курской области поставили новые задачи перед властями.