В Курской области отремонтировали 455 пострадавших от обстрелов жилых домов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В соседней Курской области отремонтировали 24 МКД, 431 частный дом и семь социальных объектов. На обеспечение безопасности жителей региона потратили более 445 млн рублей.
Как отметил губернатор Роман Старовойт во время отчёта о работе регионального правительства за 2022 год, власти готовы оказать помощь по переселению всем жителям приграничных районов. Прошедший год, по его словам, был сложным. Проведение СВО и приграничное расположение Курской области поставили новые задачи перед властями.
Напомним, в Белгороде за неделю восстановили 14 жилых домов и одну квартиру, которые пострадали в ходе обстрелов 14–16 марта. По состоянию на 27 марта работы продолжались в 52 жилых помещениях.