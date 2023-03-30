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В Курской области отремонтировали 455 пострадавших от обстрелов жилых домов

30 марта 2023, 11:47
Фото: «Курские известия»
В регионе отремонтировали 24 многоквартирных дома, 431 частный и семь соцобъектов на общую сумму в 445 млн рублей, сообщают «Курские известия».
Сюжет
СВО

В соседней Курской области отремонтировали 24 МКД, 431 частный дом и семь социальных объектов. На обеспечение безопасности жителей региона потратили более 445 млн рублей.

Как отметил губернатор Роман Старовойт во время отчёта о работе регионального правительства за 2022 год, власти готовы оказать помощь по переселению всем жителям приграничных районов. Прошедший год, по его словам, был сложным. Проведение СВО и приграничное расположение Курской области поставили новые задачи перед властями.

Напомним, в Белгороде за неделю восстановили 14 жилых домов и одну квартиру, которые пострадали в ходе обстрелов 14–16 марта. По состоянию на 27 марта работы продолжались в 52 жилых помещениях.

Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов
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#Наталья Корявых#Курская область#Белгородская область#Роман Старовойт#СВО#Восстановление#Затраты#Происшествия#Обстрел ВСУ#Черноземье
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