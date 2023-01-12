В Шебекино восстановили 40% разрушенных от обстрелов домов

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков совместно с главой округа Владимиром Ждановым проверили, как проходят восстановительные работы после обстрелов Шебекино. Всего разрушения зафиксированы в 409 домах. В 40% из них уже всё восстановили. У жителей сразу берут расписку, что претензий к качеству нет.