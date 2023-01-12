В Шебекино восстановили 40% разрушенных от обстрелов домов

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков совместно с главой округа Владимиром Ждановым проверили, как проходят восстановительные работы после обстрелов Шебекино. Всего разрушения зафиксированы в 409 домах. В 40% из них уже всё восстановили. У жителей сразу берут расписку, что претензий к качеству нет.
Несмотря на активный ход работ, дел предстоит бригадам ещё много. Только за последний обстрел Шебекино 10 января пострадали ещё 54 дома. Получается, что регулярно в список объектов, подлежащих восстановлению, заносят новые. Деньги на ремонтные работы берут из резервного фонда Белгородской области.
Но объём восстановительных работ ещё очень большой. Только за последний обстрел пострадало еще 54 жилых помещения. Сейчас строительные бригады делают последние замеры, часть окон уже в процессе изготовления.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области