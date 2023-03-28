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Потери в белгородском растениеводстве на фоне СВО могут достигнуть 11,5 млрд

28 марта 2023, 07:48
Фото: 1MI

Белгородские власти предложили варианты компенсации пострадавшим аграриям

Власти региона предложили правительству РФ меры компенсации ущерба, который понесли аграрии на фоне СВО. В одном только растениеводстве потери в этом году могут достигнуть 11,5 млрд рублей. Это 3% производства продукции сельского хозяйства в регионе. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».

Власти Белгородской области предложили правительству страны меры компенсации ущерба аграриям, понесённого из-за спецоперации. Только в растениеводстве потери в этом году могут достигнуть 11,5 млрд рублей — это 3% регионального производства продукции сельского хозяйства, пишет издание.

Предлагается не только прямая компенсация убытков из резервного фонда, но и работающий механизм возмещения ущерба при терактах и ЧС, продление льготных краткосрочных кредитов, расширение перечня рисков для страхования с господдержкой. Однако указанные предложения требуют обновления нормативных актов и могут противоречить интересам страховщиков и банкиров.

В областном минсельхозе пояснили, что производители несут ущерб из-за сложившейся в приграничье обстановке. В первую очередь это связано со строительством оборонительной линии. По данным ведомства, в растениеводстве понесли ущерб 50 предприятий, в животноводстве — 19.

Региональное правительство направило обращения с информацией об ущербе председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, министру финансов Антону Силуанову, главе МЧС Александру Куренкову. Теперь указанный вопрос прорабатывается, уточнили в ведомстве.

Власти Белгородской области предлагают предоставлять средства аграриям с помощью уже действующих механизмов. Этими средствами областной бюджет, как предполагается, сможет профинансировать два направления. Речь об отдельных мерах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также в планах — выплачивать компенсации физическим и юридическим лицам, если они понесли ущерб в результате терактов или при пресечении теракта «правомерными действиями».

Ещё две меры не связаны с получением средств из федерального бюджета напрямую. Правительство области предлагает позволить аграриям заключать дополнительные соглашения к кредитным договорам. Речь о кредитах, срок которых истекает в 2023 или 2024 году. Кроме того, власти хотят расширить перечень страхуемых рисков в рамках страхования с господдержкой.

Последнее предложение уже обсуждалось в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Готовых решений пока не имеется. Страховщики, впрочем, не поддерживали идею признавать обстрелы, к примеру, диверсиями, поскольку подобные случаи могут оказаться массовыми, а не единичными.

Эксперты отмечают, что при расширении перечня страховка может подорожать и оказаться не всем по карману. Аналогичная ситуация и с банками: при прямой компенсации убытков из бюджета возникает вопрос создания некой уполномоченной оценочной комиссии, решения которой аграрии смогли бы оспаривать в судах. Все препятствия могут решить нормативные акты, уверены опрошенные изданием специалисты. 

Вместе с тем для взыскания ущерба через суд необходимо определить, кем он причинён. В текущей ситуации это может оказаться проблемой.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ущерб#Сельское хозяйство#Аграрии#Растениеводство#Животноводство#Страхование#Банки
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