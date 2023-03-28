Потери в белгородском растениеводстве на фоне СВО могут достигнуть 11,5 млрд

Власти Белгородской области предлагают предоставлять средства аграриям с помощью уже действующих механизмов. Этими средствами областной бюджет, как предполагается, сможет профинансировать два направления. Речь об отдельных мерах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также в планах — выплачивать компенсации физическим и юридическим лицам, если они понесли ущерб в результате терактов или при пресечении теракта «правомерными действиями».