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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородские аграрии понесли убытки из-за СВО на 600 млн рублей

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
Данные сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Больше всего пострадало растениеводство.
Сюжет
СВО

По данным чиновника, в настоящее время ведомство собрало все документы белгородских аграриев по ущербу, который связан с СВО, и отправило их в федеральный центр для принятия решения о компенсации.

Все документы по ущербу, который связан с СВО, мы собрали. Задокументировали, отправили в федеральное ведомство, ждём решения. Требуются определённые изменения в федеральную нормативную базу, мы надеемся, что их оперативно подготовят.
Андрей Антоненко

Антоненко также отметил, что в общем ущерб от СВО для аграриев Белгородской области составил порядка 600 млн рублей. Около 78 млн рублей – по направлению животноводства  (строения, техника, животные) и порядка 500 млн рублей — по растениеводству.

Напомним, также белгородские аграрии понесли убытки на сумму порядка 1,5 млрд рублей из-за переувлажнения земли.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Андрей Антоненко#Ущерб#Аграрии#СВО#Минсельхоз
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