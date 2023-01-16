Белгородские аграрии понесли убытки из-за СВО на 600 млн рублей

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По данным чиновника, в настоящее время ведомство собрало все документы белгородских аграриев по ущербу, который связан с СВО, и отправило их в федеральный центр для принятия решения о компенсации.
Все документы по ущербу, который связан с СВО, мы собрали. Задокументировали, отправили в федеральное ведомство, ждём решения. Требуются определённые изменения в федеральную нормативную базу, мы надеемся, что их оперативно подготовят.
Андрей Антоненко
Антоненко также отметил, что в общем ущерб от СВО для аграриев Белгородской области составил порядка 600 млн рублей. Около 78 млн рублей – по направлению животноводства (строения, техника, животные) и порядка 500 млн рублей — по растениеводству.
Напомним, также белгородские аграрии понесли убытки на сумму порядка 1,5 млрд рублей из-за переувлажнения земли.