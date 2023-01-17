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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Белгородские аграрии не понимают, какие земли не смогут использовать из-за обстрелов

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
В ведомстве подчеркнули, что точное количество территорий пока назвать сложно. Подробнее рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.

По словам чиновника, в начале марта 2022 года в ведомстве прогнозировали одни площади для посева, по факту получилось намного меньше.

Мы планируем отработать на уровне 2022 года, и наши производители настроены максимально. Сегодня чёткого понимания, куда нашим производителям зайти, нет. Есть определённо ограниченные территории, например, населённые пункты Середа, Журавлёвка. Там тяжело работать. Но наши производители иной раз на удивление максимально отрабатывают. Если совсем ситуация критична и опасна для работы сотрудников, тогда туда мы не заходим.
Андрей Антоненко

Рассказал Антоненко и о планах на 2023 год. Он отметил, что во время посевных работ увеличат количество сои, подсолнечника, яровой пшеницы. Это связано с погодными условиями. В целом планы по севообороту остаются прежними.

Белгородские аграрии приступили к севу ранних яровых культур
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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Андрей Антоненко#Сев#Культуры#Посевные площади
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