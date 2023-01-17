Белгородские аграрии не понимают, какие земли не смогут использовать из-за обстрелов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По словам чиновника, в начале марта 2022 года в ведомстве прогнозировали одни площади для посева, по факту получилось намного меньше.
Мы планируем отработать на уровне 2022 года, и наши производители настроены максимально. Сегодня чёткого понимания, куда нашим производителям зайти, нет. Есть определённо ограниченные территории, например, населённые пункты Середа, Журавлёвка. Там тяжело работать. Но наши производители иной раз на удивление максимально отрабатывают. Если совсем ситуация критична и опасна для работы сотрудников, тогда туда мы не заходим.
Андрей Антоненко
Рассказал Антоненко и о планах на 2023 год. Он отметил, что во время посевных работ увеличат количество сои, подсолнечника, яровой пшеницы. Это связано с погодными условиями. В целом планы по севообороту остаются прежними.