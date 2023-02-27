Предприятиям АПК возместят ущерб из-за строительства засечной черты на границе

По словам Юлии Щедриной, в каждом районе, где проходило такое строительство, были созданы комиссии и составлены акты. В Минсельхоз РФ были представлены акты обследований повреждённых площадей для возмещения ущерба. Минсельхоз РФ направил материалы в рабочую группу по реализации специального инфраструктурного проекта. Заседание состоится в марте.