Предприятиям АПК возместят ущерб из-за строительства засечной черты на границе

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В результате строительства фортификационных сооружений из хозяйственного оборота были изъяты 3,7 тыс. га земли. Потери землепользователей составили порядка 63 млн рублей.
По словам Юлии Щедриной, в каждом районе, где проходило такое строительство, были созданы комиссии и составлены акты. В Минсельхоз РФ были представлены акты обследований повреждённых площадей для возмещения ущерба. Минсельхоз РФ направил материалы в рабочую группу по реализации специального инфраструктурного проекта. Заседание состоится в марте.
Весь ущерб, который был осуществлён в рамках этого строительства, будет возмещён.
Юлия Щедрина
Также Щедрина отметила, что речь идёт о разовой компенсации. Сумму поделят на компенсацию ущерба за выбытие земли, а также на средства на восстановление.