Весенние полевые работы начались в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Белгородской области стартовали весенние полевые работы. Об этом утром 27 марта заявил губернатор Вячеслав Гладков.
В четырёх районах начали сеять яровой ячмень. Работы проходят в Вейделевском, Волоконовском, Белгородском и Борисовском районах.
По словам главы региона, в 2023 году охват работы белгородских аграриев составит 400 тыс. га.
Ранее стало известно, что для весенних полевых работ в регионе закупили более 50 тыс. тонн семян.