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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Весенние полевые работы начались в Белгородской области

27 марта 2023, 06:37
Фото: 1MI
На территории четырёх районов уже начали сеять яровой ячмень. О старте посевной кампании сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

В Белгородской области стартовали весенние полевые работы. Об этом утром 27 марта заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В четырёх районах начали сеять яровой ячмень. Работы проходят в Вейделевском, Волоконовском, Белгородском и Борисовском районах.

По словам главы региона, в 2023 году охват работы белгородских аграриев составит 400 тыс. га.

Ранее стало известно, что для весенних полевых работ в регионе закупили более 50 тыс. тонн семян.

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#Посевная#Посевная кампания#Полевые работы#Ячмень#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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