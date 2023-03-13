Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Более 60 млн рублей получат белгородские аграрии на поддержку своих проектов

13 марта 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Белгородской области поддержат 13 проектов конкурса «Агростартап»

В регионе предоставят не менее 13 грантов на проекты в рамках конкурса «Агростартап». На это выделили 62,4 млн рублей. Из них почти 60 млн рублей предоставлено из федерального бюджета, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

В грантовом конкурсе «Агростартап» могут принять участие физлица, крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Общая сумма грантов составляет 62,4 млн рублей: почти 60 млн рублей из федерального бюджета и 2,5 млн рублей — из областного. Гранты предоставляют в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

С 23 января по 21 февраля 2023 года проходил приём заявок на первый этап. За это время поступило 30 предложений. Из общего числа подано 13 овощеводческих проектов, по шесть проектов по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство», три пчеловодческих проекта и два по направлению «Рыбоводство».

Отобрали в итоге 10 проектов. Из них четыре овощеводческих проекта, один пчеловодческий, три посвящены садоводству, один — садоводству и овощеводству, ещё один — выращиванию ракообразных. Победители получили гранты на общую сумму 29,6 млн рублей.

Остальные средства распределят между победителями второго отборочного тура. Заявки на участие в конкурсе начнут принимать в конце апреля.

В Белгородской области выделят 106 млн рублей на семейные фермы и агростартапы
Узнать подробнее
Читайте также:
19 белгородских фермеров получили 54 млн рублей по программе «Агростартап»Девять белгородцев получат на агростартапы до 4 млн рублей
#Ольга Аксёнова#Агростартап#Гранты#Экономика#Белгородская область#Касается каждого
Подпишитесь
Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом
Сегодня, 06:26
Энергетики Белгородэнерго мобилизованы из-за ухудшения погодных условий в регионе
Сегодня, 10:00
Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом
Сегодня, 09:42
Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:06
В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали
Сегодня, 09:10
В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки
Сегодня, 07:34