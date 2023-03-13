Более 60 млн рублей получат белгородские аграрии на поддержку своих проектов

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В грантовом конкурсе «Агростартап» могут принять участие физлица, крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Общая сумма грантов составляет 62,4 млн рублей: почти 60 млн рублей из федерального бюджета и 2,5 млн рублей — из областного. Гранты предоставляют в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
С 23 января по 21 февраля 2023 года проходил приём заявок на первый этап. За это время поступило 30 предложений. Из общего числа подано 13 овощеводческих проектов, по шесть проектов по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство», три пчеловодческих проекта и два по направлению «Рыбоводство».
Отобрали в итоге 10 проектов. Из них четыре овощеводческих проекта, один пчеловодческий, три посвящены садоводству, один — садоводству и овощеводству, ещё один — выращиванию ракообразных. Победители получили гранты на общую сумму 29,6 млн рублей.
Остальные средства распределят между победителями второго отборочного тура. Заявки на участие в конкурсе начнут принимать в конце апреля.