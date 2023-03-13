Более 60 млн рублей получат белгородские аграрии на поддержку своих проектов

С 23 января по 21 февраля 2023 года проходил приём заявок на первый этап. За это время поступило 30 предложений. Из общего числа подано 13 овощеводческих проектов, по шесть проектов по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство», три пчеловодческих проекта и два по направлению «Рыбоводство».