Для посевной в этом году в Белгородской области закупили более 50 тысяч тонн семян

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области сообщил о готовности региона к весенним полевым работам. К посеву готовы 50 тысяч тонн семян, более тысячи новой техники, также имеется запас горюче-смазочных материалов.
Более 50 тысяч тонн семян на сегодняшний день имеется в распоряжении сельхозпроизводителей Белгородской области. Только в прошлом году более 1000 единиц новой техники было приобретено: трактора, сеялки, комбайны. В полном объеме имеются запасы горюче-смазочных материалов, другого вида оборудования. Это значит, область к весенним полевым работам готова.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона отметил, что урожай в этом году в регионе будет хороший.