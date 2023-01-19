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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Для посевной в этом году в Белгородской области закупили более 50 тысяч тонн семян

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI
Поле пшеницы.
К весенним полевым работам всё готово, что, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, сулит хороший урожай.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области сообщил о готовности региона к весенним полевым работам. К посеву готовы 50 тысяч тонн семян, более тысячи новой техники, также имеется запас горюче-смазочных материалов.

Более 50 тысяч тонн семян на сегодняшний день имеется в распоряжении сельхозпроизводителей Белгородской области. Только в прошлом году более 1000 единиц новой техники было приобретено: трактора, сеялки, комбайны. В полном объеме имеются запасы горюче-смазочных материалов, другого вида оборудования. Это значит, область к весенним полевым работам готова.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона отметил, что урожай в этом году в регионе будет хороший.

Белгородским аграриям потребуется время для перехода на отечественные семена
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#Александра Склярова#Урожай#Губернатор#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сельское хозайство#Семена#Посев
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