Уроженец Мариуполя пытался провезти через Белгород партию наркотиков в Дагестан

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Сотрудники белгородского УФСБ задержали 29-летнего гражданина России — уроженца Мариуполя, у которого во время обыска нашли около 4 кг мефедрона.
Сообщается, что мужчина вёз синтетические наркотики с Украины в Махачкалу, чтобы сбыть их там бесконтактным способом. Силовики пресекли устойчивый транзитный канал, по которому в регион поступали особо крупные партии наркотиков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили семь лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что в декабре прошлого года сотрудники регионального УФСБ задержали мужчин, которые хранили 60 килограммов наркотических средств.