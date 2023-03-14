Уроженец Мариуполя пытался провезти через Белгород партию наркотиков в Дагестан

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).