Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Уроженец Мариуполя пытался провезти через Белгород партию наркотиков в Дагестан

14 марта 2023, 08:57
Фото: 1MI
Белгородские силовики задержали мужчину, который пытался провезти около 4 кг мефедрона с Украины в Дагестан, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Сюжет
ФСБ

Сотрудники белгородского УФСБ задержали 29-летнего гражданина России — уроженца Мариуполя, у которого во время обыска нашли около 4 кг мефедрона.

Сообщается, что мужчина вёз синтетические наркотики с Украины в Махачкалу, чтобы сбыть их там бесконтактным способом. Силовики пресекли устойчивый транзитный канал, по которому в регион поступали особо крупные партии наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили семь лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в декабре прошлого года сотрудники регионального УФСБ задержали мужчин, которые хранили 60 килограммов наркотических средств.

Осуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого Оскола
Узнать подробнее
Читайте также:
Пойманный с наркотиками белгородец рискует сеть в тюрьму на десять летУспеть принять дозу: белгородец украл у врачей наркотики и употребил их в машине ППСВ Белгородской области многодетная семья попалась на покупке наркотиков
#Ольга Аксёнова#Наркотики#ФСБ#Задержание#Происшествия#Белгородская область#Махачкала#Мариуполь
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сегодня, 09:58
Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
Сегодня, 09:34
Белгородцы нашли осколки на земле после ночной работы ПВО
Сегодня, 06:52
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:37
Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде
Сегодня, 09:05
«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Сегодня, 08:08