Ампулы с препаратами он спрятал под марлевую повязку на левой руке. Но уже через 15 минут его возле «Пятёрочки» задержали полицейские по другому уголовному делу. Уже в машине ППС задержанный употребил наркотики, а ампулы выбросил, чтобы скрыть улики.