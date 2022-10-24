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Успеть принять дозу: белгородец украл у врачей наркотики и употребил их в машине ППС

Вчера, 12:33
Фото: 1MI
Необычная кража в Белгороде завершилась уголовным сроком для её совершителя, сообщили в городской прокуратуре.

Вечером 21 февраля мужчина прогуливался возле городской больницы № 2 Белгорода и заметил открытую дверь в машине скорой помощи. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник залез в салон и из нагрудного кармана куртки фельдшера похитил укладку с четырьмя ампулами наркотических и психотропных веществ.

Ампулы с препаратами он спрятал под марлевую повязку на левой руке. Но уже через 15 минут его возле «Пятёрочки» задержали полицейские по другому уголовному делу. Уже в машине ППС задержанный употребил наркотики, а ампулы выбросил, чтобы скрыть улики.

Вину в суде белгородец признавать отказывался — якобы думал, что в ампулах находятся обезболивающие препараты. Но в Октябрьском районном суде Белгорода вина в краже была доказана, также мужчине вменялись ещё три кражи, вину в которых он признал.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии строгого режима.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Кража наркотиков#Обокрал машину скорой помощи#Употребил наркотики в машине ППС
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