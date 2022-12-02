Двое белгородцев хранили 60 килограммов а-PVP

Двое мужчин — Кармадонов и Кляйн — в декабре 2021 года в Яковлевском горокруге в тайниках забрали партию наркотиков для продажи в Москве и Подмосковье. По дороге в столицу их задержали сотрудники УФСБ.
Позже в селе Черкасское из тайников изъяли 62 пакета с производным метилэфедрона — a-PVP весом более 60 кг, которые планировали продавать через закладки в Белгородской области.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Наркокурьеров лишили свободы на девять лет и девять лет и семь месяцев соответственно.