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Двое белгородцев хранили 60 килограммов а-PVP

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
Производное вещество наркотики метилэфедрона они планировали распространить в Белгородской области, сообщили в УФСБ по региону.

Двое мужчин — Кармадонов и Кляйн — в декабре 2021 года в Яковлевском горокруге в тайниках забрали партию наркотиков для продажи в Москве и Подмосковье. По дороге в столицу их задержали сотрудники УФСБ.

Позже в селе Черкасское из тайников изъяли 62 пакета с производным метилэфедрона — a-PVP весом более 60 кг, которые планировали продавать через закладки в Белгородской области.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Наркокурьеров лишили свободы на девять лет и девять лет и семь месяцев соответственно.

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Яковлевский городской округ#Наркотики#Метилэфедрин
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