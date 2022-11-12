Пойманный с наркотиками белгородец рискует сеть в тюрьму на десять лет

31-летний мужчина попался полицейским в Губкине. На него обратили внимание, так как он вёл себя подозрительно — при виде правоохранителей бросил на землю какой-то свёрток. Мужчину задержали. Свёрток отправили на исследование и, как сообщает ведомство, в нём оказалось 1,15 грамма наркотического средства синтетического происхождения.