Пойманный с наркотиками белгородец рискует сеть в тюрьму на десять лет

31-летний мужчина попался полицейским в Губкине. На него обратили внимание, так как он вёл себя подозрительно — при виде правоохранителей бросил на землю какой-то свёрток. Мужчину задержали. Свёрток отправили на исследование и, как сообщает ведомство, в нём оказалось 1,15 грамма наркотического средства синтетического происхождения.
В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело. Ему вменяют ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчину могут приговорить к десяти годам за решёткой.
В отличии от этого белгородца, другой успел при правоохранителях употребить наркотики, которые ранее украл из кареты скорой помощи.