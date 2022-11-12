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Пойманный с наркотиками белгородец рискует сеть в тюрьму на десять лет

12 ноября 09:26
Фото: 1MI

Полицейские поймали мужчину с наркотиками в Белгородской области

При виде правоохранителей мужчина выбросил свёрток с наркотическими веществами на дорогу. Его задержали в Губкине, сообщили в региональном УМВД.

31-летний мужчина попался полицейским в Губкине. На него обратили внимание, так как он вёл себя подозрительно — при виде правоохранителей бросил на землю какой-то свёрток. Мужчину задержали. Свёрток отправили на исследование и, как сообщает ведомство, в нём оказалось 1,15 грамма наркотического средства синтетического происхождения.

В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело. Ему вменяют ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчину могут приговорить к десяти годам за решёткой.

В отличии от этого белгородца, другой успел при правоохранителях употребить наркотики, которые ранее украл из кареты скорой помощи

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Губкин#Наркотики#Синтетические наркотики#Полицейские#Тюремный срок
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