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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Осуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого Оскола

27 февраля 2023, 14:48
Фото: 1MI
В медицинском центре в Белгородской области пациентов принимал врач — психиатр-нарколог, который по решению суда не мог работать в медучреждениях. Его ранее осудили по четырём статьям, в том числе за хранение психотропных и наркотических веществ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии выяснилось, что там работает врач, которому запрещено занимать должности в учреждениях здравоохранения.

Однако медик числился в учреждении с октября 2022 года. Среди прочего он работал с несовершеннолетними.

Однако в 2020 году суд признал его виновным в шести эпизодах по ч. 3 ст. 290 (получение взятки), а также по ч. 2 ст. 228 (хранение психотропных и наркотических средств), ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей и лишения права на три года занимать определённые должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в учреждениях и организациях органов здравоохранения.

Прокуратура внесла исполняющему обязанности главного врача медцентра представление. В итоге договор с медиком расторгли.

Психиатра из Старого Оскола посадят за хранение наркотиков, взятки и мошенничество
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#Ольга Аксёнова#Врач#Психиатр#Нарколог#Медцентр#Нарушение#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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