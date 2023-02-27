Осуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого Оскола

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В ходе проверки Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии выяснилось, что там работает врач, которому запрещено занимать должности в учреждениях здравоохранения.
Однако медик числился в учреждении с октября 2022 года. Среди прочего он работал с несовершеннолетними.
Однако в 2020 году суд признал его виновным в шести эпизодах по ч. 3 ст. 290 (получение взятки), а также по ч. 2 ст. 228 (хранение психотропных и наркотических средств), ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей и лишения права на три года занимать определённые должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в учреждениях и организациях органов здравоохранения.
Прокуратура внесла исполняющему обязанности главного врача медцентра представление. В итоге договор с медиком расторгли.