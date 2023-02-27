Осуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого Оскола

В медицинском центре в Белгородской области пациентов принимал врач — психиатр-нарколог, который по решению суда не мог работать в медучреждениях. Его ранее осудили по четырём статьям, в том числе за хранение психотропных и наркотических веществ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сюжет Новости Старого Оскола