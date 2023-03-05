Время ротного слаживания: в Старом Осколе создают батальон народного ополчения

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Помогают многие структуры, в том числе и ЧВК «Вагнер». Из Оскола в учебные центры компании направляют группы. Уже прошли обучение снайперскому, сапёрскому делу, вспомнили навыки по тяжелому вооружению. Скоро организуют и командирские курсы.
Наставники учат передвигаться в условиях боя, штурмовать опорные пункты, оказывать медицинскую помощь раненым. Батальон уже прошел тактическую, огневую подготовку, минно-взрывное дело. Особое внимание уделили изучению взрывоопасных предметов, различных ловушек.
Задача батальона народного ополчения - защищать инфраструктуру населённых пунктов Старооскольского округа.