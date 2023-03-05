Время ротного слаживания: в Старом Осколе создают батальон народного ополчения

Помогают многие структуры, в том числе и ЧВК «Вагнер». Из Оскола в учебные центры компании направляют группы. Уже прошли обучение снайперскому, сапёрскому делу, вспомнили навыки по тяжелому вооружению. Скоро организуют и командирские курсы.