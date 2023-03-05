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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Время ротного слаживания: в Старом Осколе создают батальон народного ополчения

Сегодня, 12:27
Батальон - дело добровольное. Записываются в него большей частью офицеры, с академическими знаниями и опытом боевых действий. Огневую подготовку проходят на базе воинских частей. Военную науку вспоминают под руководством наставников.
Сюжет
СВО

Помогают многие структуры, в том числе и ЧВК «Вагнер». Из Оскола в учебные центры  компании направляют группы. Уже прошли обучение снайперскому, сапёрскому делу, вспомнили навыки  по тяжелому вооружению. Скоро организуют и командирские курсы.

Наставники учат передвигаться в условиях боя, штурмовать опорные пункты, оказывать медицинскую помощь раненым. Батальон уже прошел тактическую, огневую подготовку, минно-взрывное дело. Особое внимание уделили изучению взрывоопасных предметов, различных ловушек.

Задача батальона народного ополчения - защищать инфраструктуру населённых пунктов Старооскольского округа.

Белгородцам из народного ополчения выдавать форму будут поэтапно
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