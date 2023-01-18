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Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:45

Updated Сегодня, 19:45

В Белгородской области многодетный отец стал добровольцем СВО

Сегодня, 19:45
Фото: 1MI
О мужественном решении своего супруга главе региона Вячеславу Гладкову рассказала его жена и пожаловалась, что с января соцзащита отказывает ей в выплатах на детей.

Проблему многодетной матери в прямом эфире 18 января озвучил губернатор Белгородской области. Он зачитал обращение.

Мой муж заключил контракт в октябре. Он сказал: «Это мой долг, я обязан его выполнить». И это несмотря на то, что мы многодетная семья, и он вполне мог бы «откосить» от службы.
Жена белгородца-добровольца

Далее женщина добавила, что ежемесячно получала на детей по 3000 рублей — именно такая сумма полагается на каждого ребенка участника СВО в Белгородской области. Но в январе ей позвонили из соцзащиты и сказали, что региональная помощь семье больше не положена, так как многодетный отец не участвует в СВО. Глава региона отреагировал эмоционально.

Тот, кто Вам позвонил, сказал абсолютную глупость. Прошу прощения за резкость, но это так. Никаких здесь ограничений нет. Если Ваш супруг находится в местах боевого сплачивания, это не говорит о том, что мы не будем помогать вашим детям. Будем помогать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отправил женщину к министру соцзащиты Елене Павловне Батановой и заверил, что она быстро разберётся с этой проблемой.

Напомним, ежемесячную выплату в размере 3000 рублей получают не только дети, но и несовершеннолетние братья и сёстры мобилизованных. Также в Белгородской области каждый участник СВО получил единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей.

Выплаты мобилизованным в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Губернатор#Военные#Спецоперация#Белгородская область#Выплаты мобилизованным#Доброволец#Многодетный отец
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