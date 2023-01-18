В Белгородской области многодетный отец стал добровольцем СВО

Далее женщина добавила, что ежемесячно получала на детей по 3000 рублей — именно такая сумма полагается на каждого ребенка участника СВО в Белгородской области. Но в январе ей позвонили из соцзащиты и сказали, что региональная помощь семье больше не положена, так как многодетный отец не участвует в СВО. Глава региона отреагировал эмоционально.