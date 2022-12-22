Новость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейком

Данные о том, что в Белгородской области набирают добровольцев для рытья укрепительных сооружений, — фейк. Эта информация опубликована в телеграм-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко и не соответствует действительности.
Белгородские власти не объявляли о наборе добровольцев. Ранее в регионе проходило заседание местного оперштаба. На нём рассматривали вопросы по мерам безопасности вдоль границ, охране социальных объектов, функционирования систем энергетики и водоснабжения. Тему добровольцев на заседании не поднимали.
Ранее сообщалось, что неизвестные собирают деньги на помощь военным от имени губернатора Вячеслава Гладкова. В фейковом канале главы региона дублируют информацию из оригинального и объявляют сбор средств.