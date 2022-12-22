Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Новость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейком

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Сообщение появилось в телеграм-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Он писал, что добровольцев якобы набирают для строительства фортификационных сооружений. Эти данные не соответствуют действительности, пишет «Война с фейками. Белгород».

Данные о том, что в Белгородской области набирают добровольцев для рытья укрепительных сооружений, — фейк. Эта информация опубликована в телеграм-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко и не соответствует действительности.

Белгородские власти не объявляли о наборе добровольцев. Ранее в регионе проходило заседание местного оперштаба. На нём рассматривали вопросы по мерам безопасности вдоль границ, охране социальных объектов, функционирования систем энергетики и водоснабжения. Тему добровольцев на заседании не поднимали.

Ранее сообщалось, что неизвестные собирают деньги на помощь военным от имени губернатора Вячеслава Гладкова. В фейковом канале главы региона дублируют информацию из оригинального и объявляют сбор средств.

Фото: «Война с фейками. Белгород»
Гладков рассказал о борьбе с фейками в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков назвал фейком отправку в зону боевых действий участника теробороны«Салют» в небе и пожар: белгородцев снова запугивают фейкамиВ Сети распространяют фейк о попадании российской ракеты в дом в Белгороде
#Наталья Корявых#Операция на Украине#Белгородская область#Фейковые новости#Общество#Фейк#Окопы#Фортификационные сооружения#Набор добровольцев
Подпишитесь
Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО
Сегодня, 11:42
Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура
Сегодня, 07:10
Депутаты предложили приравнять пограничников к участникам боевых действий
Сегодня, 11:49
Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?
Сегодня, 07:23
УК «Тальвег» ответила на жалобы белгородцев на текущую в подъезде и паркинге крышу
Сегодня, 09:16
Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия
Сегодня, 11:52