Вячеслав Гладков: Никаких добровольцев я не набирал

Я из числа тех добровольцев, которых набирали лично Вы. За определённое время, которое я там находился, мне не выплатили денежное довольствие. Помогите разобраться в данной ситуации.
Евгений Леший
Вячеслав Гладков ответил, что считает это сообщение фейком, так как никаких добровольцев он не набирал. А если мужчина действительно служит и ему нужна помощь, но он не хочет раскрывать свои персональные данные, то он может обратиться в приёмную губернатора, и он постарается ему помочь в рамках своих полномочий.
То, что я сейчас зачитал, – оно достаточно странно, и с моей точки зрения полностью не соответствует действительности. Я встречался с мобилизованными, с контрактниками, но никаких добровольцев я не набирал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в прямом эфире 13 декабря Вячеслав Гладков зачитал ещё одну жалобу, которую назвал фейком. Женщина жаловалась, что её сын решил стать участником теробороны, но его посадили в автобус и увезли в зону боевых действий, хотя у него плохое зрение и больное сердце. Губернатор заверил белгородцев, что эта жалоба – очередная провокация и желание сознательно исказить реальную ситуацию.