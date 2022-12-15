Вячеслав Гладков: Никаких добровольцев я не набирал

Вячеслав Гладков ответил, что считает это сообщение фейком, так как никаких добровольцев он не набирал. А если мужчина действительно служит и ему нужна помощь, но он не хочет раскрывать свои персональные данные, то он может обратиться в приёмную губернатора, и он постарается ему помочь в рамках своих полномочий.