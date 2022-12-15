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Вячеслав Гладков: Никаких добровольцев я не набирал

Сегодня, 04:00
Фото: https://t.me/vvgladkov
В ходе прямого эфира 14 декабря губернатор Белгородской области зачитал ещё одно фейковое сообщение. На этот раз мужчина утверждал, его взял добровольцем на службу сам Вячеслав Гладков.
Я из числа тех добровольцев, которых набирали лично Вы. За определённое время, которое я там находился, мне не выплатили денежное довольствие. Помогите разобраться в данной ситуации.
Евгений Леший

Вячеслав Гладков ответил, что считает это сообщение фейком, так как никаких добровольцев он не набирал. А если мужчина действительно служит и ему нужна помощь, но он не хочет раскрывать свои персональные данные, то он может обратиться в приёмную губернатора, и он постарается ему помочь в рамках своих полномочий.

То, что я сейчас зачитал, – оно достаточно странно, и с моей точки зрения полностью не соответствует действительности. Я встречался с мобилизованными, с контрактниками, но никаких добровольцев я не набирал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в прямом эфире 13 декабря Вячеслав Гладков зачитал ещё одну жалобу, которую назвал фейком. Женщина жаловалась, что её сын решил стать участником теробороны, но его посадили в автобус и увезли в зону боевых действий, хотя у него плохое зрение и больное сердце. Губернатор заверил белгородцев, что эта жалоба – очередная провокация и желание сознательно исказить реальную ситуацию.  

Вячеслав Гладков назвал фейком отправку в зону боевых действий участника теробороны
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фейки
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