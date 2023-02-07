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Posted Сегодня, 21:17

Published Сегодня, 21:17

Modified Сегодня, 21:19

Updated Сегодня, 21:19

Белгородцам из народного ополчения выдавать форму будут поэтапно

6 февраля 2023, 21:17
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Почему так делают, в прямом эфире объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Белгородец, который уже несколько месяцев состоит в народном ополчении, пожаловался губернатору в вечернем прямом эфире, что им до сих пор не выдали форму. Хотя, по словам мужчины, они уже несколько раз ездили на стрельбы.

Купить форму за свои деньги белгородцы тоже не могут — слишком дорогая.

Покупать вам ничего не нужно, форма приобретена уже давно. Её ещё не выдали, потому что форма, как Вы уже сказали, достаточно дорогостоящая. Раздать её всем, кто приходит в ополчение ненадолго, тоже не можем. Поэтому начали выдавать форму поэтапно, исходя из отношения белгородцев к этому делу. Всё зависит только от Вашего участия и отношения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мобилизованным белгородцам не нужно самим покупать форму
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#Александра Склярова#Форма#Народное ополчение#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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