Белгородцам из народного ополчения выдавать форму будут поэтапно

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
Белгородец, который уже несколько месяцев состоит в народном ополчении, пожаловался губернатору в вечернем прямом эфире, что им до сих пор не выдали форму. Хотя, по словам мужчины, они уже несколько раз ездили на стрельбы.
Купить форму за свои деньги белгородцы тоже не могут — слишком дорогая.
Покупать вам ничего не нужно, форма приобретена уже давно. Её ещё не выдали, потому что форма, как Вы уже сказали, достаточно дорогостоящая. Раздать её всем, кто приходит в ополчение ненадолго, тоже не можем. Поэтому начали выдавать форму поэтапно, исходя из отношения белгородцев к этому делу. Всё зависит только от Вашего участия и отношения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области